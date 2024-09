Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një foto me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani. Rama shprehet se takimi me Osmanin është realizuar para drekës së punë që Borrell do të ketë me liderët e Ballkanit Perëndimor.

“Selia e BE, New York – Me Vjosën përpara drekës së punës së shefit të diplomacisë europiane Joseph Borrell, me liderët e Ballkanit Perëndimor”, shkruan Kryeministri.