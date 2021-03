Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duket se interes të veçantë kanë sigurinë në Mesdheun Lindor.

Përfaqësuesi i Lartë i BE për Punët e Jashtme, Joseph Borrell dhe Sekretarin e Shtetit të SHBA Anthony Blinken, në një deklaratë të përbashkët për mediat kanë theksuar se interesi i tyre i përbashkët strategjik është një mjedis i qëndrueshëm dhe të sigurt në Mesdheun Lindor dhe do të punojnë së bashku për de-përshkallëzim.

Në të njëjtën kohë, ata theksuan se “si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe BE janë të interesuar në zhvillimin e bashkëpunimit dhe një marrëdhënie të ndërsjellë të dobishme me Turqinë, të mbështetur nga shteti i ligjit dhe respektimi i të drejtave themelore “.

Ndërkohë në takimin e tij me ministrin e jashtëm Turk, sekretari i Shtetit i SHBA shprehu mbështetjen e tij për kontaktet eksploruese me Greqinë dhe theksoi rëndësinë e demokracisë dhe të drejtave të njeriut.

“Unë u takova me Mevlüt Çavuşolulu sot në Bruksel. “Unë pres të vazhdoj të punoj me aleatin tonë të NATO-s, Turqinë, për të luftuar terrorizmin. Unë kam shprehur mbështetjen tonë për bisedimet eksploruese me Greqinë dhe theksova rëndësinë e demokracisë dhe të drejtave të njeriut,” ka thënë Blinken.

