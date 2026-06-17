Bordi i Transparencës ka miratuar çmimet e reja të karburanteve në tregun vendas, duke ulur më tej çmimin e naftës dhe benzinës.
Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e datës 17 qershor 2026, çmimi maksimal i shitjes me pakicë i gazoilit të standardit SSH EN 590 është përcaktuar në 176 lekë për litër, ndërsa çmimi me shumicë në 164 lekë për litër.
Për benzinën, Bordi ka vendosur që çmimi maksimal i shitjes me pakicë të jetë 166 lekë për litër, ndërsa ai me shumicë 154 lekë për litër.
Çmimet e reja hynë në fuqi sot, më 17 qershor, në orën 13:00 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku do të reflektohen ndryshimet e mëtejshme të tregut.
Bordi u ka rikujtuar operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve detyrimin për zbatimin e vendimit, duke paralajmëruar masa administrative në rast të shkeljeve.
Sipas njoftimit zyrtar, operatorët që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara rrezikojnë pezullimin e aktivitetit.
Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, rithekson angazhimin për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në tregun e karburanteve.
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