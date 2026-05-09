Bordi i Transparencës ka rritur sërish çmimin e karburanteve në vend me 4 lekë.
Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 është përcaktuar jo më shumë se 197 lekë/litri, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 185 lekë/litër.
Po ashtu, çmimi i shitjes me pakicë i benzinës është caktuar jo më shumë se 182 lekë/litri, ndërsa ai me shumicë jo më shumë se 170 lekë/litër.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot, në orën 14:00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës së Bordit, ku pritet të shqyrtohen sërish ndryshimet në treg.
