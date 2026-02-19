Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij në Bordin e Paqes në SHBA.
Ai falënderoi presidentin Donald Trump për këtë nismë ndërkombëtare dhe shtoi se kjo nuk zëvendëson misionin e OKB-së, por nëse do i shërbente për ta shkundur, atëherë sipas kryeministrit shqiptar, “Zoti e bekoftë Bordin e Paqes”.
“Faleminderit që më ftuat të jem pjesë e këtij rrugëtimi. Në votën e linjëzuar në parlamentin tonë flet vetë sesa e nderuar është Shqipëria. Shumë thonë se Bordi i Paqes është për të zëvendësuar OKB-në. Nuk më duket si një zëvendësim, por nëse ndihmon për ta shkundur. Zoti e bekoftë Bordin e Paqes.
Ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për t’i dhënë fund konfliktit zemërthyes në Gazë. Unë kam propozuar që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë për fasilitetin publik për fëmijët e Palestinës. Duke bërë këtë do ndihmojmë pengjet më të pafajshme të çmendurisë së Hamasit”, tha Rama ndër të tjera.
