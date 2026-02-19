Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale momente nga mbledhja inauguruese e Bordit të Paqes, e zhvilluar në Uashington.
Në një postim në Facebook, Rama publikoi disa foto nga takimi, teksa shkruan: “Fotoalbumi i një dite krenarie për Shqipërinë në Uashington”.
Gjatë fjalës së tij në Bordin e Paqes, kryeministri Rama vlerësoi përpjekjet për ndaljen e konfliktit në Gazë, konfirmoi angazhimin e trupave shqiptare në forcën e stabilizimit dhe propozoi ndërtimin e një objekti publik për fëmijët palestinezë.
Para Trumpit, kryeministri Rama ngriti dhe shqetësimin për ish-drejtuesit e UÇK-së në Hagë.
Leave a Reply