Është firmosur zyrtarisht Bordi i Paqes nga 50 shtete, mes tyre edhe Shqipëria dhe Kosova, në një ceremoni të zhvilluar në ambientet e United States Institute of Peace “Donald J. Trump” në Washington, D.C..
Ish ambasadori Roland Bimo tha se Rama ishte në ditët e tij më të mira dhe preku “telat që i rëndojnë më shumë” te Trump lidhur me ish kreret e UCK. Ai shtoi se për Shqipërinë kjo ka qenë një ditë e shkëlqyer dhe merita i takon kryeministrit.
“Ndjekja nga shtypi ndërkombëtar ishte më pak se sa mendoja. Rama ka qenë sot në ditët më të mira për të bërë marrëdhënie me publikun. Sa ndikim do të ketë mbetet për t’u parë, por sot ka qenë në pikën e vet më të mirë.
Ai i preku Trump telat që i rëndojnë më shumë. Për ndikimin, është një procedurë e tërë, sidomos në këtë situatë gjeopolitike. Për Shqipërinë ka qenë në ditën më të mirë dhe merita është e kryeministrit.”
