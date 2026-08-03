Bordi i Paqes ka deklaruar se forcat izraelite do të tërhiqen plotësisht përtej “Linjës së Verdhë” në lindje të Gazës, pasi Hamas të ketë përfunduar procesin e çarmatimit të armëve.
Ky njoftim u përsërit pas një takimi midis Nikollaj Mladenovit, drejtorit të përgjithshëm të bordit, dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Sipas një deklarate të publikuar në rrjetet sociale, objektivi kryesor i Bordit të Paqes është të sigurojë “çarmatimin e plotë të armëve në Shirit dhe kalimin nga sundimi me armë në qeverisje civile”.
Zbatimi i qeverisjes civile “do të mbikëqyret nga Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit dhe nga Komisioni i Verifikimit të Zbatimit, në të cilin marrin pjesë si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Bordi i Paqes”, thuhet më tej në deklaratë.
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