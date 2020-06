Mjeku Pëllumb Pipero ka treguar arsyet pse ditët e fundit ka pasur një numër të lartë të infektuarish. Në studion e Abc News, mjeku dha disa aryse, të cilat janë: lehtësimi i masave dhe mosrespektimi nga qytetarët, grumbullimet publike, infektimi i bluzave të bardha, por edhe rritja e numrit të testimeve.

Ka disa arsye po ti rreshtonin do të thosha, e para është heqja e masave kufizues, u liruan të gjitha masat. Besoj janë afërsisht 2 javë dhe me lehtësimin e masave ne prisnim një numër të shtuar rastesh se është e natyrshme. Besoj se nuk e justifikon vetëm lirimi, natyrisht duhej të shoqërohej…nuk do të thotë të mos kemi kujdes. Virusi qarkullon, dhe janë disa masa që duheshin vazhduar nga qytetarët. Një arsye e dytë janë grumbullimet e njerëzve që koicidoi edhe me protesta. Së treti vazhdon ende gjurmimi i rasteve të kontaktit dhe kësisoj është shtuar numri i tamponëve. Po ti referohemi përqindjes së pozitiviteti është 10%. Një arsye tjetër është edhe numri i shtuar i rasteve pozitive midis bluzave të bardha dhe pacientëve jashtë spitalit i Infektiv. Kjo ka bërë që numri i rasteve të shtohet, por nuk na shqetësojnë rastet pozitive, do të ketë. Më shqetëson numri i shtuar i rasteve të shtruar në spital. Midis tyre një pjesë rastesh të rënda. Është një situatë që duhet analizuar. Besoj se thelbi i gjithë këtyre gjërave është mosrespektimi i të gjitha masave”, tha Pipero.

g.kosovari