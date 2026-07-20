Rritet interesimi për ndjekjen e filmave në kinema.
Sipas të dhënave nga platformat e internetit, deri tani të ardhurat nga biletat e kinemave për vitin 2026 në Kinë i kalojnë 20 miliardë juanët.
Filmat që radhiten në tre vendet e para për të ardhurat janë “Pegasi 3”, “Tehet e rojave: Era ngrihet në shkretëtirë” dhe “I dashur ti”.
Entuziazmi i shikuesve është ngritur vazhdimisht gjatë pushimeve verore dhe të ardhurat e biletave të kinemave gjatë kësaj periudhe i kanë kaluar 4.2 miliardë juanët. Ndër to, të ardhurat e biletave nga filmi “Futbolli Kungfu” janë më shumë se 1.3 miliardë juanë dhe nga filmi “Të gjitha dëshirat realizohen” mbi 200 milionë juanë.
Qysh prej 1 qershorit, kur nisën pushimet verore, mbi 110 filma kinezë e të huaj janë shfaqur në kinematë kineze, me tema të ndryshme, përfshirë ata historikë, filma me tema të ditës, me arte marciale, komikë, të animuar etj.
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