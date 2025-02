Ashtu siç ishte premtuar, këtë vit pensionistët do të marrin edhe bonus pranvere. Lajmin e dha Kryeministri Rama, i cili thotë se shpërndarja e këtij bonusi nis në datën 1 Mars.

REAGIMI I KRYEMINISTRIT RAMA:

Jo vetëm që unë nuk gënjej po flas me përgjegjësi të plotë për çka ka të bëjë me detyrën që më ka dhënë populli, e meqë vizion kanë akuzën, program kanë shpfijen dhe forcë udhëheqëse kanë gënjeshtrën, kudo, kurdoherë e për çdo gjë, e përhapën edhe lajmin që s’ka bonus për pensionistët! Por ja që vendimi për bonusin është marrë që në 9 Janar dhe shpërndarja nis në 1 Mars. Ta gëzojnë pensionistët dhe Zoti paftë e bëftë për ata që luajnë edhe me nervat e tyre.