Aktualisht po zhvillohet një mbledhje e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Burimet bëjnë me dije se kjo mbledhje e Qeverisë ka të bëjë me aktin normativ për shpërblimin e pensionistëve në pranverë.

Mësohet se në këtë mbledhje është bërë me dije se 1.4 miliardë lekë do t’i kalojë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe 500 milionë lekë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Paratë që do t’i akordohen KQZ-së do të shërbejnë për të mbuluar koston e votimit të emigrantëve si dhe për kthimin e zarfit.

Kujtojmë se më herët qeveria ka deklaruar se këtë vit, ku do të aplikohet për herë të parë votimi nga jashtë vendit, do të mbulohen 100% nga shteti, dhe se emigrantët nuk do të kenë asnjë kosto.