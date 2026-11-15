Lindja e një fëmije shoqërohet me një sërë procedurash administrative, të cilat prindërit duhet t’i ndjekin për të përfituar edhe mbështetjen financiare që ofron shteti. Bonusi i bebes është një pagesë e vetme, vlera e së cilës përcaktohet nga radha e lindjes së fëmijës dhe mund të arrijë deri në 120 mijë lekë.
Megjithëse përfitimi është i njohur për shumë familje, jo të gjithë prindërit e dinë se ku duhet të drejtohen, çfarë dokumentesh duhet të plotësojnë dhe si ndryshon procedura në varësi të faktit nëse lindja kryhet në një maternitet shtetëror apo privat.
Sa para përfitohen nga bonusi i bebes?
Sipas skemës së mbështetjes financiare, familjet përfitojnë 40 mijë lekë për fëmijën e parë, 80 mijë lekë për fëmijën e dytë dhe 120 mijë lekë për fëmijën e tretë e çdo fëmijë pas tij.
Për lindjet multiple, përfitimi llogaritet për secilin fëmijë: 80 mijë lekë për secilin binjak dhe 120 mijë lekë për secilin fëmijë në rastin e trinjakëve ose më shumë.
Çfarë duhet të bëjnë prindërit nëse lindja kryhet në maternitet shtetëror?
Për familjet që zgjedhin maternitetet publike, një pjesë e procedurave kryhet drejtpërdrejt në ambientet e spitalit. Pranë maternitetit funksionon shërbimi i Gjendjes Civile, ku bëhet regjistrimi i të porsalindurit dhe verifikimi i të dhënave të prindërve.
Pas lindjes, prindërit duhet të sigurohen që janë kryer procedurat e regjistrimit të foshnjës dhe të pajisen me dokumentacionin përkatës. Për këtë qëllim, materniteti lëshon certifikatën e asistencës në lindje, ndërsa nëpunësi i Gjendjes Civile kryen regjistrimin e fëmijës dhe verifikimet e nevojshme për përfitimin.
Pasi përfundojnë këto procedura, bonusi jepet në formën e një çeku, i cili tërhiqet pranë personit të autorizuar nga materniteti. Kjo do të thotë se prindërit që lindin në një institucion publik nuk kanë nevojë të paraqesin një aplikim të veçantë pranë Shërbimit Social Shtetëror për të nisur procedurën.
Po për familjet që zgjedhin spitalet private?
Edhe lindjet në institucionet shëndetësore private përfitojnë nga skema e bonusit, por procedura administrative është e ndryshme.
Pas lindjes, prindërit duhet të pajisen me dokumentacionin e lëshuar nga spitali privat dhe të regjistrojnë fëmijën pranë Gjendjes Civile. Më pas, duhet të paraqiten pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, në qarkun ku është regjistruar fëmija, për të kërkuar përfitimin e bonusit.
Dokumentet që kërkohen për këtë procedurë përfshijnë certifikatën e lindjes së fëmijës, certifikatën familjare dhe dokumentet e identifikimit të prindërve. Certifikatat duhet të përmbajnë shënimin përkatës që vërteton se lindja është kryer në një institucion shëndetësor jopublik, për efekt të përfitimit të bonusit.
Kriteri i qëndrimit në Shqipëri, kush mund ta përfitojë?
Përfitimi i bonusit nuk kushtëzohet vetëm nga regjistrimi i fëmijës. Legjislacioni parashikon edhe kritere që lidhen me qëndrimin e prindërve në territorin shqiptar.
Sipas ndryshimeve të miratuara në vitin 2023, prindi ose prindërit shqiptarë duhet të kenë jetuar në Shqipëri të paktën 180 ditë kalendarike gjatë vitit paraardhës. Ky kriter verifikohet përmes të dhënave të sistemit TIMS dhe formularit përkatës të vetëdeklarimit.
Skema përfshin gjithashtu kategori të caktuara shtetasish të huaj me qëndrim të ligjshëm në Shqipëri, sipas statusit dhe kushteve të përcaktuara në vendimin përkatës.
Sa kohë kanë prindërit për të marrë bonusin?
Një tjetër element që duhet pasur parasysh është afati i përfitimit. Procedura për tërheqjen e bonusit duhet të përfundojë brenda një viti nga data e lindjes së fëmijës. Nëse ky afat kalon, prindërit rrezikojnë të humbasin të drejtën e përfitimit.
Bonusi jepet vetëm një herë për çdo fëmijë dhe nuk është pagesë mujore. Shërbimi ofrohet pa pagesë, ndërsa prindërit këshillohen të verifikojnë që regjistrimi i foshnjës dhe dokumentacioni përkatës janë plotësuar saktë përpara se të largohen nga materniteti.
Për familjet që sapo janë bërë prindër, njohja me këto procedura është veçanërisht e rëndësishme, pasi përfitimi i bonusit kërkon plotësimin e disa kritereve dhe respektimin e afateve ligjore.
Burimet zyrtare për artikullin:
Shërbimi Social Shtetëror – Bonusi i Bebes
VKM nr. 288/2020 – Procedura e përfitimit
Ndryshimet e dhjetorit 2023 – Kriteri i qëndrimit
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