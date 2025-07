Një mjet shpërthyes i improvizuar, i gjetur më 15 korrik vetëm pak metra larg banesës së familjes së Elvis Demçes, ka ndezur sërish alarmet në kryeqytetin italian. Bomba, e cila për fat nuk shpërtheu, u zbulua nga bashkëshortja e Demçes dhe është parë menjëherë si një mesazh i qartë: Armëpushimi mes bandave rivale në Romë ka përfunduar.

Demçe, i njohur si një nga figurat më të errëta të mafies shqiptare në Itali, ndodhet aktualisht i burgosur në Ascoli, por vijon të jetë një emër kyç në zhvillimet e botës së krimit në kryeqytet. Vetëm një ditë para incidentit, Njësia Hetimore e Karabinierëve kishte goditur rrjetin e tij, duke zbuluar se ai, nga burgu, jepte urdhra për rrëmbime personash me qëllim shantazhimin e ish-bashkëpunëtorëve.

Në fokus të konfliktit që po përshkallëzohet është Fabrizio Fabietti, një ish-aleat i Demçes, sot rival. Sipas hetimeve, grupet që ai po përdor për të realizuar këto rrëmbime përfshijnë edhe elementë të rrezikshëm nga Amerika Latine dhe Shqipëria, të njëjtët që më 11 maj 2024 tentuan të eliminojnë Giancarlo Tei, një figurë e njohur e trafikut të drogës në Tor Bella Monaca.

Përplasjet janë përshkallëzuar muaj pas muaji. Dy muaj pas atentatit ndaj Teit, një tjetër bombë tronditi lagjen Borghesiana, duke shkatërruar apartamentin e një tuniziani me lidhje me grupin shqiptar.

Gjithçka duket si një vazhdim i luftës së brendshme brenda asaj që dikur ishte struktura e fuqishme e Ponte Milvios, e drejtuar nga famëkeqi Fabrizio Piscitelli, i njohur si “Diabolik”, i vrarë në gusht 2019. Pas vrasjes së tij, ekuilibrat kriminalë në Romë u thyen dhe aleancat filluan të shpërbëhen me dhunë.

Prokuroria Antimafia po heton në heshtje, duke mbajtur nën vëzhgim zhvillimet e fundit. Emri i Demçes përmendet shpesh në lidhje me ngjarje të dhunshme, nga rrëmbimet, tek atentatet dhe ekzekutimet ende të pazbardhura. Ai vetë mohon çdo përfshirje dhe ka distancuar veten nga përplasjet me rivalët, përfshirë edhe Giuseppe Molisso-n, i lidhur me klanin e Michele Senese-s.

Por lista e armiqve të tij është e gjatë. Në të përfshihet edhe Ermal Arapaj, një tjetër shqiptar, dikur aleat, sot kundërshtar, si dhe emra të tjerë të botës së nëndheshme që rivalizojnë për kontrollin e rrjeteve të drogës në kryeqytet.

Në qendër të dyshimeve është sërish Giancarlo Tei – një figurë që përfaqëson nyjen mes grupeve kalabreze dhe shqiptarëve në Romë. Të njëjtët njerëz që tentuan atentatin ndaj tij, tani rezultojnë të përfshirë në rrëmbimet e urdhëruara nga Demçe.

Në rrugë, mjafton një emër i përfolur ose një aleancë e prishur për të nisur një hakmarrje. Këtë herë, sinjali ishte një bombë përpara derës së një shtëpie ku jetojnë edhe fëmijët e bosit shqiptar.

Roma, edhe një herë, ndodhet mbi një fuçi baruti. Dhe heshtja është vetëm pamja e jashtme e një lufte që vijon në hije.