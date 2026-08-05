Ish-këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, John Bolton, ka deklaruar se Irani “po përpiqet të vendosë hegjemoninë mbi Ngushticën e Hormuzit”, duke kërcënuar të drejtën ndërkombëtare detare dhe duke paraqitur një rrezik serioz për shtetet arabe të Gjirit.
“Ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare, e cila duhet të jetë e hapur për kalimin e pafajshëm të të gjitha anijeve tregtare.
Ajo që po përpiqen të bëjnë [iranianët] është të vendosin hegjemoninë mbi Ngushticën e Hormuzit. Kjo shkel një parim themelor të lirisë së deteve për SHBA-në.
Dhe për shtetet arabe të Gjirit, unë mendoj se do të ishte krejtësisht e papranueshme që fati i tyre të vihet në duart e Teheranit”, u shpreh Bolton për Al Jazeera-n.
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