Aktivisti Gjergj Bojaxhiu deklaroi në emisionin “Real Story” se sistemi i drejtësisë kishte nevojë për një reformë të thellë, ndërsa theksoi se ka bërë seleksionime masive. Ai theksoi se nuk duhet të merret si sukses fakti që u krijua Gjykata Kushtetuese, pasi është ngritur vetëm 60 % e saj.

Sipas tij, nga reforma në drejtësi, përveç elementeve të korruptuar, janë hequr dhe të tjerë padrejtësisht.

“Kemi dy grupime, të cilat kanë vepruar në mënyrën se si kanë vepruar. Dhe nuk ka pasur zgjidhje. Unë mendoj se për një qytetar nuk ka rëndësi nëse e vjedh një bandë apo dy, por në fund të ditës e vjedhin. S’do mat se sa e vjedhin një apo dy. Në momentin që futesh në këto krahasime relative, një qytetar nuk përfiton kurrë. U bë një reformë e thellë, dhe skam dyshim se drejtësia shqiptare kishte nevojë për një reformë. Kishte raste që gjyqtarë abuzonin dhe vidhnin, mendoj se ka pasur plotë. Se them dot masën se sa. Kjo reformë ka bërë seleksionim masiv. Me këtë masë mund të jenë eliminuar dhe ca njerëz që nuk mendoj se kanë qenë të korruptuar. Mendoj se me shumë të këqij, janë hequr dhe disa që se meritonin. I është marrë një pronë, apo është dhënë një vendim jo i drejtë. Pjesa tjetër ka të bëjë me pavarësinë nga politika. Se shikoj se kjo reformë na ka zgjidhur këtë problem. Ky është proces që mbikëqyr dhe miratohet nga partnerë politikë. Kemi 60% të Gjykatës Kushtetuese, ndaj mos të gëzojmë ende. Me këtë mënyrë se si është ndërtuar dhe kemi arritur në këtë pikë, atëherë çdo polic, thotë në proceset e veta se; kur mendoj të bëj diçka ndryshe, do e bëj. Thelbi dhe gjëja kryesore në këtë gjë ishte perceptimi tek qytetarët; që të besojnë tek drejtësia. Pavarësisht se të gjitha palët mbyllin gojën, veshët dhe sytë. Maksimumi meqë është krishtlindje, mund t’i japim një notë pesë kësaj gjëje.”, tha Bojaxhiu.

/a.r