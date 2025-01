Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Luçjano Boçi shprehet se mungesa e disa deputetëve të PD, përfshirë Gazment Bardhin në protestën para SPAK për Berishën, lidhet me angazhimin e gjithanshëm të PD para zgjedhjeve.

Boçi tha se deputetët nuk e kanë me detyrim të marrin pjesë në këto angazhime, në një kohë që PD është në fushatë dhe aksion politik.

“Energjitë tona nuk janë të përqendruara vetëm te SPAK, jemi në organizim total dhe në aksion politik dhe nuk jemi të përqendruar me të gjitha forcat te SPAK, nuk jemi në luftë me SPAK. Në varësi të angazhimit të çdo deputeti në terren, nëse e ka të mundur vjen, nuk është e detyrueshme, është opsionale. Shyqyr që nuk erdhën të gjithë, kemi shpërndarë forcat, kemi njerëz që merren me terrenin, ka njerëz që merren me programin, kanë qenë në angazhimet e tyre politike, kanë pasur komunikime. Bardhi ka qenë në aktivitetin e tij politik, jemi në një fushatë”, tha Boçi në Euronews Albania.