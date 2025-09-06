Prodhuesi gjerman i makinave “BMW” zbuloi në Mynih modelin e parë të linjës së vet, “Neue Klasse”, në bashkëpunim me partnerë kinezë të teknologjisë për bateritë, inteligjencën artificiale dhe drejtimin autonom, shkruan “Xinhua”.
iX3, i planifikuar për prodhim në vitin 2026, shënon fillimin e planit të BMW-së për të lançuar më shumë se 40 modele të reja ose të përditësuara në të gjithë botën deri në vitin 2027.
Fabrika e BMW-së në Shenyang të provincës Liaoning, vendi i saj më i madh i prodhimit jashtë Gjermanisë, prezantoi gjithashtu një version të iX3 të përshtatur për konsumatorët vendas.
“Pavarësisht se cila teknologji e ngasjes përdoret, e gjithë linja e produkteve të BMW-së do të përfitojë nga inovacionet e Neue Klasse. iX3 është pasardhësi i një prej modeleve tona më të suksesshme tërësisht elektrike dhe gjithashtu shënon fillimin e një epoke të re”,- deklaroi Oliver Zipse, kryetar i bordit të menaxhimit.
Kina është tregu më i madh i vetëm i BMW-së dhe një pjesë kyçe e zinxhirit të saj global të furnizimit.
Kompania punëson më shumë se 3000 dizajnues, inxhinierë, ekspertë softuerësh dhe specialistë testimi.
iX3 do të ketë sisteme të lokalizuara të asistencës për shoferin dhe integrim me ekosistemin dixhital të vendit.
BMW-ja po punon me partnerë kinezë, përfshirë “CATL”, “EVE Energy”, “Momenta” dhe “Alibaba”, për bateritë, inteligjencën artificiale dhe drejtimin autonom.
BMW-ja bëri të ditur se prodhimi provë i qelizave të baterive cilindrike të gjeneratës së ardhshme ka filluar tashmë në Shenyang.
“Strategjia e BMW-së ilustron thellësinë e bashkëpunimit industrial Kinë-Europë dhe potencialin për integrim të mëtejshëm në lëvizshmërinë elektrike”,- deklaroi një ekspert i industrisë.
Leave a Reply