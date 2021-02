Çështja “Tire” nuk ka mbetur vetëm me emrin e saj, por pas hetimeve prokuroria ka zbuluar edhe staf tjetër mjekësor tek “Shefqet Ndroqi” që ka lidhje me ngjarjen në fjalë, ku u morën 8 milionë lekë të vjetra vajzës së një ish-pacienteje me Covid-19, e cila më pas ndërroi jetë.

Mendohet se edhe mos-trajtimi apo keq-trajtimi i saj ka ndikuar. Në “Open” ekspertja e shëndetësisë pranë PD, Liljana Ramasaçi ka bërë thirrje që të gjitha bluzat e bardha duhet të ndihen fajtore dhe të ulin kokën pas këtij rasti të turpshëm.