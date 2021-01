Ditën e sotme do të nisë në Shqipëri vaksinimi i personave të parë anti-COVID! 11 janari i 2021 do të jetë një ditë shumë e rëndësishme për vendin në rrugën për t’i dhënë fund betejës disa mujore me COVID-19. Procesi do të nis pasditen e kësaj të hëne, teksa është parashikuar edhe një konferencë nga Ministria e Shëndetësisë ku do të japë më shumë detaje.

Nën moton ‘Shqipëria buzëqesh”, vaksinimi do të realizohet në stadiumin kombëtar ‘Air Albania’ me qëllim shmangien e grumbullimeve dhe radhëve të gjata! Në të gjithë ambientin e stadiumit janë vendosur 60 poltronet ku do të kryhet vaksina dhe puna do të vijojë për 8-10 orë në ditë. Në total është parashikuar vaksinimi i 60 qytetarëve në orë.

Bluzat e bardha, që janë në vijën e parë të përballjes me COVID do të jenë të parët që do të vaksinohen, për të vijuar më pas me mësuesit, policët dhe moshat madhore mbi 75-vjeç. Zyrtarisht Shqipëria ka siguruar 500 mijë doza vaksine anti-COVID të Pfizer nga kompania BioNTech, teksa siç ka bërë të ditur më herët Rama, vijojnë bisedimet me Astrazeneca dhe Moderna.

Vetëm pak orë para nisjes së vaksinimit, kryeministri Rama ka bërë reagimin e parë. Në një status në Facebook, Rama ka ndarë me të gjithë ndjekësit e tij pamje nga muajt që kemi lënë pas në luftën me koronavirusin, teksa shkruan se sot hyn në fazën e ofensivës së madhe për largimin e ‘armikut të padukshëm’ përfundimisht nga jeta jonë.

g.kosovari