Partia e Lirisë ka bërë publike një ankesë zyrtare drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Klevis Qosja, ku denoncohet sipas tyre kufizimi i paligjshëm i të drejtës për takime dhe biseda telefonike me Ilir Metajn, President i Partisë së Lirisë, i paraburgosur në IEPV “Jordan Misja” në Tiranë.

Në kërkesën e dërguar, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, shpreh shqetësimin për një masë që konsideron si arbitrare dhe represive, e vendosur pa paralajmërim dhe në shkelje të ligjit Nr. 81/2020 për të drejtat e të paraburgosurve, si dhe vendimit nr. 209, datë 6 prill 2022, që rregullon funksionimin e burgjeve.

Blushi thekson se kjo masë, përveç shkeljes së ligjit dhe Kushtetutës, cenon edhe Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe synon të pengojë aktivitetin politik dhe opozitar të Partisë së Lirisë, e cila është forca e tretë politike në vend.

Në ankesë bëhet me dije se më 18 dhjetor 2024, SPAK-u ka miratuar takimet e Blushit me Metajn në ambientet e paraburgimit, por administrata e IEPV “Jordan Misja” ka mohuar disa herë këto takime, duke bllokuar edhe deputetët dhe eurodeputetët që ligjërisht kanë të drejtë të takohen me të paraburgosurin pa autorizim paraprak nga prokurori.

Partia e Lirisë kërkon rivendosjen e komunikimit me Ilir Metajn dhe ndalimin e çdo mase të mëtejshme represive që nuk ka bazë ligjore.

Për këtë çështje janë njoftuar edhe Ministria e Drejtësisë, drejtuesi i SPAK dhe Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore dhe të Drejtat e Njeriut.

Kërkesa e plotë:

Lënda: Për lejimin e takimeve dhe rivendosjen e lidhjes telefonike me Z. Ilir Metaj, i paraburgosur në IEPV “Jordan Misja”, Tiranë

Drejtuar: Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve,

Klevis Qosja

Për Dijeni: Ministrit të Drejtësisë,

Ulsi Manja

Drejtuesit të SPAK,

Altin Dumani

Komisionit për Çështjet Ligjore,

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,

Znj. Klodilta Bushka (Kryetare)

I nderuar Z. Qosja,

Në mënyrë arbitrare, pa asnjë njoftim paraprak, në shkelje të ligjit Nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, si edhe në shkelje të vendimit Nr. 209, datë 6.4.2022 “Për miratimin e rregullores së përgjithshme të burgjeve”, prej datës 1 korrik 2025, Presidentit të Partisë së Lirisë, Z. Ilir Metaj i është kufizuar e drejta e tij ligjore për të realizuar kryerjen e bisedave telefonike me Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë së Lirisë, Z. Tedi Blushi.

Kjo masë represive e pajustifikuar, e panevojshme dhe e paargumentuar, në shkelje totale të ligjit është vendosur pa asnjë sqarim dhe transparencë nga ana e administratës së IEPV “Jordan Misja” edhe pse për regjistrimin e numrit tim telefonik, unë kam respektuar me përpikmëri të gjitha parashikimet ligjore.

Duke vlerësuar se kjo masë represive është një shkelje flagrante e ligjit, e Kushtetutës, e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, me pasoja të rënda në pengimin e qëllimshëm të aktivitetit politik dhe opozitar të Partisë së Lirisë, partia e dytë opozitare dhe forca e tretë politike në vend, kërkoj rivendosjen e menjëhershme të lidhjes telefonike me Presidentin e Partisë së Lirisë, Z. Ilir Metaj, i cili ndodhet i paraburgosur në IEPV “Jordan Misja”.

Gjithashtu, dua t’u rikujtoj se në zbatimit të vendimit, datë 18 dhjetor 2024, të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, Z. Sotir Kllapi dhe Z. Arben Kraja, më është miratuar kërkesa për takim me Z. Ilir Meta, i paraburgosur në ambientet e IEPV “Jordan Misja”.

Në bazë të parashikimeve ligjore, kërkoj nga ana juaj të zbatohet ky vendim dhe të më mundësohen takimet me Z. Metaj, duke i mos njehsuar dhe llogaritur takimet e mia në funksionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë së Lirisë, me takimet e të afërmve të tij familjarë.

Dua t’ju vë në dijeni se edhe pse kam leje të posaçme nga SPAK për t’u takuar me Z.Metaj, kjo e drejtë më është mohuar disa herë nga administrata e IEPV “Jordan Misja”, që gjithashtu ka shkelur ligjin duke mos lejuar edhe deputetët e Partisë së Lirisë, por edhe deputetë e eurodeputë të takohen me Z. Metaj edhe pse ligji ua jep këtë drejtë pa autorizim paraprak nga prokurori.

Me besimin se kërkesë-ankesa ime ligjore do të pranohet nga ana juaj duke i dhënë fund masave të tilla ndaluese dhe represive që nuk kanë referencë ligjore, mbetëm në pritje të përgjigjes tuaj.

Me respekt,

Sekretari i Përgjithshëm

Tedi Blushi