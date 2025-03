Një kompani hapësinore amerikane ka zbritur një mjet hënor në Hënë, duke u bërë kompania e dytë private që e bën këtë.

Një transmetim i drejtpërdrejtë tregoi anijen kozmike ”Blue Ghost”, e ndërtuar nga kompania ”Firefly Aerospace” duke prekur sot Hënën.

Ai u nis nga Kepi Canaveral në Florida në janar me një raketë ”Falcon 9” nga ”SpaceX”, e cila është në pronësi të miliarderit të teknologjisë Elon Musk.

Mjeti u ul në Mare Crisium, një fushë me diametër prej rreth 500 kilometrash. ”Blue Ghost”, rreth dy metra e lartë dhe tre e gjerë, do të kalojë dy javë duke kryer eksperimente me instrumente shkencore në Hënë.

Ai do të shpojë sipërfaqen e Hënës për të marrë mostra dhe gjithashtu do të bëjë fotografi të Diellit që perëndon. Më pas, misioni do të sigurojë të dhëna se si shkëmbinjtë e Hënës reagojnë ndaj ngrohtësisë së Diellit në muzg.

Ulja e parë komerciale në Hënë erdhi në shkurt 2024, me ”Nova-C” nga kompania amerikane ”Intuitive Machines”. Të dy, ”Nova-C” dhe ”Blue Ghost” janë pjesë e programit të NASA-s për shërbimet komerciale ”Lunar Payload” (CLPS).

Agjencia hapësinore amerikane po synon të mbledhë njohuri përpara kthimit të saj të planifikuar në Hënë, më shumë se 50 vjet pasi misioni i saj i fundit me njerëz – ”Apollo 17” – u ul në dhjetor 1972.