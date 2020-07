Kryeministri Edi Rama njihet për pasionin e tij për veshjen dhe kombinimet e tij të shumta të ngjyrave.

Kështu ka bërë edhe sot.

Pak minuta para votimit në Kuvend të ndryshimeve Kushtetuese, përveç fjalës së gjatë për mbi 50 minuta në foltore, Rama iu lëshoi një mesazh kundërshtarëve.

Kësaj here, kishte zgjedhur një kollare ngjyrë blu me yje, ku shkruhej në gërma të qendisura me ngjyra fjala “Revolution”, “Revolucion”.

g.kosovari