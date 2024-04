Kina parashikohet të ketë një rritje të ndjeshme ekonomike deri në vitin 2029, sipas parashikimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), raportoi Bloomberg.

Në total, rreth 75% e rritjes globale do të vijë nga 20 vende, dhe mbi gjysma nga katër vendet kryesore me rritjen më të shpejtë si Kina, India, SHBA dhe Indonezia, sipas Bloomberg.

Gjatë viteve të ardhshme, Bloomberg Economics parashikon që anëtarët e G7, Kanadaja dhe Italia, pritet të kontribuojnë më pak se 1%, një sasi më e vogël në krahasim me vende të tilla si Bangladeshi apo Egjipti, ku rritja e popullsisë po nxit pjesën më të madhe të aktivitetit ekonomik.

Të martën, FMN-ja përditësoi parashikimin e saj për rritjen ekonomike globale për këtë vit në 3.2%, 0.1 pikë përqindjeje më e lartë se parashikimi i saj në janar, sipas raportit të saj të sapopublikuar të Perspektivës Ekonomike Botërore (WEO).

Pierre-Olivier Gourinchas, Kryeekonomist i FMN dhe Drejtor i Departamentit të Kërkimeve, tha se pavarësisht parashikimeve të zymta, ekonomia globale mbetet jashtëzakonisht elastike, me rritje të qëndrueshme dhe inflacion që ngadalësohet pothuajse aq shpejt sa u rrit. Kryeekonomisti i FMN tha në një konferencë për shtyp gjatë Takimeve të Pranverës së FMN dhe Bankës Botërore 2024 se “shumica e treguesve vazhdojnë të tregojnë një ulje të butë”.

Me më pak dëme ekonomike nga krizat e katër viteve të fundit, FMN vlerëson se do të ketë më shumë plagë për vendet në zhvillim me të ardhura të ulëta, shumë prej të cilave ende po përpiqen të kthejnë faqen nga krizat e pandemisë dhe kostos së jetesës, tha Gourinchas, duke theksuar se mbeten sfida të shumta dhe nevojiten veprime vendimtare.

Raporti i WEO tregon se parashikimi i fundit për rritjen globale në pesë vjet nga tani, në 3.1%, është në nivelin më të ulët në dekada. FMN vlerëson se inflacioni total global pritet të bjerë nga një mesatare vjetore prej 6.8% në 2023 në 5.9% në 2024 dhe 4.5% në 2025, me ekonomitë e përparuara që do të kthehen në objektivat e tyre të inflacionit, më shpejt se ato të tregjeve dhe ekonomive në zhvillim.

Kryeekonomisti i FMN-së vuri në dukje se çmimet e naftës janë rritur kohët e fundit, pjesërisht për shkak të tensioneve gjeopolitike, dhe inflacioni i shërbimeve mbetet i lartë.

Raporti vuri në dukje disa rreziqe negative siç janë rritjet e reja të çmimeve që rrjedhin nga tensionet gjeopolitike, duke përfshirë ato nga kriza e Ukrainës dhe konflikti Gaza-Izrael, së bashku me inflacionin bazë të vazhdueshëm, ku tregjet e punës janë ende të shtrënguara, mund të rrisin pritjet e normave të interesit dhe të ulin çmimet e aseteve.