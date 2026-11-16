23 persona janë ndëshkuar me gjobë nga Policia e Tiranës, pasi gjatë tubimit të zhvilluar pasditen e djeshme në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” bllokuan rrugën dhe penguan qarkullimin e automjeteve.
Sipas Policisë, protestuesit nuk iu bindën thirrjeve të përsëritura të efektivëve përmes megafonit për të liruar rrugën dhe për të mos penguar lëvizjen e mjeteve të transportit.
Për secilin prej personave të identifikuar është vendosur një gjobë prej 5 mijë lekësh.
Në total, vlera e gjobave të vendosura arrin në 115 mijë lekë.
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