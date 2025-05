Policia e Dibrës ka dërguar për procedim në SPAK kandidatin për deputet të Partisë Demokratike në këtë qark për zgjedhjet e 11 majit, Xhemal Gjunkshi dhe 3 persona të tjerë, pasi bllokuan një makinë mbrëmjen e djeshme në Maqellarë, nën dyshimin se po bliheshin vota.

Ngjarja ndodhi rreth orës 21:15 të mbrëmjes së djeshme, teksa vetë deputeti Gjunkshi ka telefonuar Policinë për makinën që kishin bllokuar nën dyshimin e blerjes së votave, teksa brenda saj ndodheshin dy persona.

Uniformat blu nisën menjëherë hetimet, teksa kanë konstatuar se kishte një veprim antiligjor nga mbështetësit dhe përfaqësuesit e PD-së, me anë të vetëgjyqësisë. Gjithashtu ata referuan në bashkëpunim ehde me SPAK, materiale për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit.

“Për sa më sipër, u referuan materialet procedurale pranë SPAK, për veprën penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, e lidhur me veprat penale “Vetëgjyqësia”, “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit rrugor”, në ngarkim të shtetasve A.K., 29 vjeç; H.H., 48 vjeç; Xh.Gj., 62 vjeç; E.Gj., 33 vjeç”, thuhet mes të tjerash në njoftimin zyrtar të Policisë së Dibrës.

Xhelal Mziu akuzoi ish-kryebashkiakun e PS, Agron Malaj, që kandidon për deputet në këtë qark, teksa ky i fundit u përgjigj me një video-postim se makina e bllokuar as ishte e tija, pasi ndodhej në Burrel me shtabin elektoral, duke u shprehur se ngjarja mund të verifikohej.