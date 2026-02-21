Për bllokimin e plotë të qarkullimit në aksin rrugor “Librazhd-Pogradec”, ka reaguar edhe Drejtoria Vendore e Policisë së Elbasanit. Sipas njoftimit të shpërndarë për mediat thuhet se në këtë aks do të lejohen të kalojnë vetëm ambulancat, shërbimet zjarrfikëse dhe mjetet e policisë.
Në vijim të njoftimit të dhënë, për qarkullimin e mjeteve në aksin rrugor “Librazhd-Pogradec”, informojmë se do të bëhet bllokimi i plotë i qarkullimit në këtë aks rrugor, deri në një njoftim të dytë.
Në zbatim të këtij vendimi:
– Ndalohet qarkullimi i të gjitha mjeteve, përfshirë mjetet e tonazhit të rëndë, autobusët dhe mjetet e vogla;
– Pikat kufitare do të njoftojnë dhe orientojnë drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rëndë, autobusët dhe mjetet e vogla për të mos vijuar lëvizjen në këtë aks;
– Rrugë alternative për mjetet e vogla do të jetë aksi Maliq–Lozhan–Moglicë–Gramsh, në drejtim të Tiranës dhe anasjelltas.
Do të lejohen të kalojnë vetëm Ambulancat, Shërbimet zjarrfikëse dhe Mjetet e Policisë.
Shërbimet e Policisë janë të pranishme në terren për monitorimin e situatës dhe orientimin e drejtuesve të mjeteve.
Apelojmë për mirëkuptim dhe respektim rigoroz të udhëzimeve të dhëna nga strukturat e Policisë.
Për çdo emergjencë, qytetarët të telefonojnë në numrin pa pagesë 112.
Faleminderit për bashkëpunimin.
