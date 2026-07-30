Për të garantuar një mjedis të qetë e pa ndotje për pushuesit vendas e të huaj, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për pezullimin e menjëhershëm të punimeve të ndërtimit dhe aktiviteteve lidhëse në të gjitha zonat turistike të vendit gjatë sezonit veror 2026.
Vendimi, i mbështetur në Ligjin për Turizmin, e shtrin periudhën e ndalimit që nga hyrja e tij në fuqi deri më 15 shtator 2026.
Çfarë ndalohet rreptësisht gjatë sezonit?
Sipas përcaktimeve zyrtare, përgjatë muajve të verës pezullohen të gjitha proceset e ndërtimit që shkaktojnë ndotje akustike, pluhur apo shqetësime për turistët. Pezullohen punimet në karriera, pikat e nxjerrjes, përpunimit dhe shfrytëzimit të inerteve.
Ndalohen të gjitha punimet që nga hedhja e themeleve, gërmimet, deri në përfundimin e plotë të ngritjes së karabinasë së objektit.
Ndalohet çdo aktivitet ndërtimor që shkakton zhurmë, pluhur apo ndikime të tjera negative në mjedis.
“Nga pezullimi përjashtohen vetëm rifiniturat e brendshme dhe punimet e vogla pas karabinasë, për aq sa nuk shkaktojnë ndotje akustike apo pluhur, dhe vetëm brenda fashës orare 08:00–17:00.”, thuhet në vendim.
Përjashtimet e lejuara dhe fasha orare
Rregullorja e re lejon vetëm një kategori të kufizuar punimesh jo-shqetësuese. Ndërtuesit mund të vijojnë rifiniturat e brendshme dhe punimet e vogla brenda objekteve që kanë përfunduar strukturën e karabinasë (të pajisura me lejet përkatëse), si dhe sistemimin e kantiereve.
Sidoqoftë, këto punime të lejuara duhet të kryhen exclusivisht brenda fashës orare 08:00 – 17:00, duke respektuar orët e pushimit të pushuesve.
Shtyrja e lejeve dhe territori ku zbatohet
Për të mos dëmtuar financiarisht subjektet ndërtuese, vendimi parashikon se e gjithë periudha e pezullimit do të përllogaritet automatikisht si afat shtesë mbi afatin e lejeve të ndërtimit apo zhvillimit të dhëna nga bashkitë apo Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit (KKTU).
Gjeografikisht, ndalimi përfshin të gjithë brezin bregdetar, qendrat historike, zonat e mbrojtura natyrore dhe qendrat urbane turistike. Përveç kësaj, pezullimi do të zbatohet edhe për kantiere jashtë këtyre zonave nëse aktivitetet e tyre (si transporti i inerteve apo zhurmat) ndikojnë në ecurinë e turizmit.
Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar Ministria e Turizmit, bashkitë e vendit, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) dhe KKTU.
Leave a Reply