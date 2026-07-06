Policia Kufitare ka intensifikuar kontrollet në vijën bregdetare për të garantuar sigurinë e pushuesve dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Gjatë kontrolleve në gjirin e Sarandës dhe në Ksamil u bllokuan dy mjete lundruese, tip Jet Ski, ndërsa drejtuesit e tyre u gjobitën me nga 500 mijë lekë secili.
Sipas policisë Sarandë, mjetet kishin hyrë brenda perimetrit të sigurisë, në zonën ku po laheshin pushuesit, duke rrezikuar jetën e tyre. Për të shmangur incidentet me pasoja në det, policia u bën thirrje përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to të respektojnë perimetrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit.
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