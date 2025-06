Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Shkodër, ka bllokuar 124 kg mish, për shkak se ishin pa vulë dhe pa certifikatë veterinare.

Përmes një njoftimi, AKU – Shkodër, bën me dije se përveçse bllokimit të mishit, ka pasur gjithashtu gjoba të vlerave të larta që arrijnë totalin 600,000 lekë, por gjithashtu janë bllokuar dhe dy biznese. Bllokimi i bizneseve ka ardhur si pasojë e mos regjistrimit të tyre në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Kontrollet e AKU-së u bënë në kuadër të monitorimit të situatës së sëmundjes PPR tek ruminantët e vegjël, për gjetjen e shkeljeve ligjore në tregtinë e mishit.

“Mbi kontrollin dhe masat e marra ndaj shkeljeve ligjore në tregtimin e mishit

Në kuadër të monitorimit të situatës së sëmundjes PPR tek ruminantët e vegjël

Në zbatim të urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm për monitorimin e situatës së sëmundjes së ruminantëve të vegjël (PPR), trupa inspektuese/monitorese e AKU-së, Drejtoria Rajonale Shkodër, gjatë kontrolleve të ushtruara në datat 21 dhe 22 qershor 2025, konstatoi në kushtet e flagrancës shkelje të rënda të kërkesave ligjore në katër subjekte me aktivitet tregtimi mishi.

Detajet e kontrolleve dhe masave të marra:

Më datë 21.06.2025:

1. Subjekti 1 – Tregtim mishi

• Shkelja: U bllokuan 2 karkasa qingji, në total 12 kg, pa vulë dhe pa certifikatë veterinare.

• Masa administrative: Gjobë në vlerën 100,000 lekë, bazuar në Ligjin nr. 87/2012 dhe Aktin Normativ nr. 4, datë 16.08.2012 “Për përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre”.

2. Subjekti 2 – Tregtim mishi

• Shkelja: U bllokua 1 karkasë qingji, në total 7 kg, pa vulë dhe pa certifikatë veterinare.

• Masa administrative: Gjobë në vlerën 100,000 lekë, në bazë të të njëjtit legjislacion.

Më datë 22.06.2025:

3. Subjekti 3 – Tregtim mishi

• Shkelja: U bllokua mish në sasi 75 kg, pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Subjekti ishte gjithashtu i paregjistruar në QKR.

• Masat e marra:

• Bllokimi i aktivitetit tregtar

• Gjobë në vlerën 200,000 lekë

4. Subjekti 4 – Tregtim mishi

• Shkelja: U bllokua mish në sasi 30 kg, pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Subjekti ishte gjithashtu i paregjistruar në QKR.

• Masat e marra:

• Bllokimi i aktivitetit tregtar

• Gjobë në vlerën 200,000 lekë

⸻

Përmbledhje:

• Numri total i subjekteve të kontrolluara me shkelje: 4

• Sasia totale e mishit të bllokuar: 124 kg

• Destinacioni i mishit të bllokuar: Asgjësimi

• Vlera totale e masave administrative (gjoba): 600,000 lekë.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit thekson rëndësinë e zbatimit rigoroz të kërkesave ligjore në lidhje me sigurinë ushqimore dhe shëndetin publik dhe do të vijojë kontrollet intensive në të gjithë territorin për të garantuar mbrojtjen e konsumatorëve dhe standardet ligjore në tregtimin e produkteve me origjinë shtazore‘, njofton AKU-ja.