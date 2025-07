Administrata Tatimore përgjatë ditës së sotme ka inspektuar dhjetëra biznese të cilat tregtonin ushqime si mishi, qumështi dhe bulmeti.

Pas urdhrit të kryeministrit Edi Rama të bërë ditën e premte në mbledhjen me kryebashkiakët, inspektorët kanë zbarkuar sot në terren duke bllokuar disa prej produkteve ushqimore.

Në lidhje më këtë situatë ka reaguar edhe deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe. Me një reagim të bërë nëpërmjet rrjetit social “Facebook”, Braçe tha se e kishte paralajmëruar diçka të tillë që në vitin 2018.

Ndër të tjera deputeti i PS-së, thekson se një pjesë të “fajit” e ka edhe vetë skema e TVSH-së. Braçe tha se me këtë skemë TVSH-je patjetër që edhe çmimet do të jenë gjithmonë në rritje.

Reagimi i deputetit të PS-së, Erion Braçe:

6 vjet. Që në nëntor të 2018 lajmërova që do të ndodhte ekzaktësisht kështu, pra do të binim në informalitet të thellë, që do të rëndontë në të gjithë sektorin e Bujqësisë dhe Blegtorisë dhe në krahun tjetër do të cënonte sigurinë ushqimore.

Ajo që ndodhi 6 vjet më parë me tatimin mbli vlerën e shtuar, e nxiti informalitetin, dhe në krahun tjetër si alternativë e nxiti importin e produkteve blegtorale përgjithësisht, atyre për të përpunuar, natyrisht të qymështit edhe mishit, që u konsumuan në këto 6 vite.

E para mbi të gjitha, do të doja që Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, ministri, ministrja tjetër, të dinin që bujku, të cilët i thonë fermer, nuk lëshon fature. Me ligj faturën nuk e lëshon bujku, po autofaturën e lëshon grumbulluesi.

Grumbulluesi për nevoja të përpunuesit apo drejtpërdrejt përpunuesi kur grumbullon ai vetë në territor. Këtu ka një problem, për të cilin ka 6 vjet që flas, kam 6 vjet që propozoj, ka 6 vjet që më kundërshtojnë, ka 6 vjet që më votojnë kundër, ose më thonë të drejtë ke, por ja do ta bëjmë…Është tatim mbi vlerën e shtuar në sektorin e bujqësisë.

Në skemën 0 nga fermeri dhe 20% në dalje, ka denatyruar tatimin mbli vlerën e shtuar. Praktikisht funksionon si tatim mbi qarkullimin, taksë që nuk ekziston në legjislacionin shqiptar. Mbi të gjithë kjo skemë i detyron grumbulluesit, përpunuesit të mos presin faturë. Pse? Sepse humbin para. Të paguash TVSH, 0 në blerje dhe 20 në dalje, është shumë më tepër se sa të paguash TVSH në import të produkteve bujqësore dhe blegtorale. Pra siguria ushqimore është jetike.

Për të formalizimi është edhe më jetik. Por për të dyja bashkë duhet të ndryshojë tatimi mbli vlerën e shtuar. Nëse duam të bëjmë punë…nëse duam të rrisim më shumë çmimet… po patjetër: Çdo element i formalizimit me këtë skemë të TVSH, do të rrisë çmimet.