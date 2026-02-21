Duke marrë shkas nga situata e rënduar e trafikut për shkak të bllokimit të aksit nacional Librazhd–Përrenjas në vendin e quajtur “Arrat e Gurrës”, Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka reaguar dhe ka dhënë udhëzime për drejtuesit e mjeteve.
ARRSH ka publikuar listën e akseve ku mund të qarkullojnë autoveturat dhe mjetet e tonazhit të rëndë.
Njoftimi i ARRSH:
Duke marrë shkas nga situata e rënduar e trafikut, si pasojë e bllokimit të aksit nacional Librazhd–Prrenjas (në vendin e quajtur “Arrat e Gurrës”), ARRSH, për t’i ardhur në ndihmë drejtuesve të mjeteve, sugjeron përdorimin e akseve alternative si më poshtë:
Për autoveturat:
✓ Maliq – Lozhan – Strelc – Gramsh – Elbasan
✓ Qafthanë – Pogradec – Korçë – Leskovik – Përmet – Tepelenë
Për mjetet e tonazhit të rëndë:
✓ Pika doganore Qafë Thanë – Maqedoni – Pika doganore e Bllatës – Rruga e Arbërit
Duke kërkuar mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve dhe të gjithë banorëve të zonës, ju lutemi të ndiqni me kujdes sinjalistikën rrugore si dhe udhëzimet e Policisë Rrugore.
Leave a Reply