Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) konfirmoi sot përmes raportit të saj mujor një tkurrje drastike të prodhimit të naftës bruto për muajin mars. Sipas të dhënave zyrtare, prodhimi ra me 7.9 milionë fuçi në ditë, duke u stabilizuar në nivelin total prej 20.79 milionë fuçi. Ky zhvillim shënon një rënie prej 27% brenda një muaji, e diktuar kryesisht nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit.
Bllokimi pothuajse total i pikës kyçe tranzitore të Hormuzit ka paralizuar rrugët kryesore të eksportit, duke detyruar fuqitë prodhuese të rajonit të reduktojnë aktivitetin nxjerrës për shkak të pamundësisë logjistike.
Arabia Saudite, Iraku, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe shënuan reduktimet më domethënëse të prodhimit.
Irani, Algjeria, Kongo, Libia dhe Gaboni raportuan gjithashtu tkurrje të kuotave, ndonëse në përmasa më të kufizuara.
Nigeria ishte i vetmi vend anëtar që shënoi një rritje të lehtë të prodhimit gjatë kësaj periudhe.
Analiza e tregut dhe kërkesës
Pavarësisht pasigurisë në rajon, OPEC ka zgjedhur të mbajë të pandryshuar parashikimin për kërkesën globale për vitin 2026. Organizata parashikon një rritje prej 1.4 milion fuçish në ditë gjatë këtij viti, duke argumentuar se goditja aktuale është e përkohshme.
“Ndërprerjet në operacionet e transportit detar në rajon kanë ngritur shqetësime të vazhdueshme mbi stabilitetin e flukseve rajonale të furnizimit,” specifikohet në raportin teknik të grupit.
Parashikimet për tremujorin e dytë
Ekspertët e OPEC-ut vlerësojnë se dobësia e kërkesës gjatë tremujorit të dytë, si pasojë e drejtpërdrejtë e konfliktit në Lindjen e Mesme, do të jetë “kalimtare”. Dokumenti konkludon se kjo rënie pritet të kompensohet nga një rritje e përshpejtuar në pjesën e dytë të vitit, sapo të normalizohen rrugët detare dhe stabiliteti i ofertës.
