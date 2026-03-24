Anija e parë e një flotilje që po transportonte furnizime mjekësore, ushqim dhe panele diellore mbërriti në Kubë të martën për të ndihmuar ishullin, pasi bllokada e naftës nga SHBA-ja po thellon krizën e energjisë. Anija “Maguro”, një anije peshkimi shkurpesh me gamborë, arriti në Havana tre ditë më vonë sesa ishte planifikuar, pasi përballoi erëra të forta, rrjedha dhe një bateri të shqetësuar gjatë udhëtimit të saj nga Meksika.
Ndërsa po afroheshin me fortifikimet koloniale të Havanës, aktivistët ndërkombëtarë që ishin në bordin e anijes qëndruan mbi kulmin e kabinës së anijes, e cila ishte emëruar simbolikisht “Granma 2.0” si një homazh për jahtin që përdorën luftëtarët e Fidel Kastros për të nisur revolucionin e tyre në vitin 1956.
Ata mbajtën një pankartë që lexonte “Lejoni Kubën të jetojë”, ndërsa të tjerë që i prisnin në dok mbante thirrje “Kuba po! Bllokada jo!”
“Do të dëshiroja që të gjithë të bashkoheshin, madje edhe kubanët jashtë, dhe të vinin dhe të bënin të njëjtën gjë, sepse populli është ai që po vuan,” tha Amado Rodriguez, një shofer 59-vjeçar që po ecte pranë Gjirit të Havanës.
Dërgesat e para arritën me avion nga Europa, Amerika Latine dhe SHBA-ja javën e kaluar si pjesë e një misioni ajror dhe detar, të quajtur “Kortezhi ynë i Amerikës”, për të sjellë rreth 50 tonë ndihma në Kubë.
Dy anije të tjera priten të mbërrijnë të martën ose të mërkurën.
Aktivistët thonë se misioni, i cili ka pasur mbështetje nga qeveria, ka për qëllim të ofrojë ndihmë për kubanët përballë një bllokade të naftës nga SHBA-ja, që Presidenti Donald Trump e nisi në janar.
Kritikët e kanë cilësuar këtë përpjekje si një mbështetje më shumë për qeverinë komuniste sesa për popullin e zakonshëm. Organizatori i Kortezhit, David Adler, një qytetar amerikan, i tha AFP-së se misioni solli ndihmë të nevojshme urgjente direkt tek kubanët dhe i tregoi botës “koston njerëzore të rrethimit të Kubës nga Trump”.
“Kjo tregoi se solidariteti ndërkombëtar mund të triumfojë mbi izolimin e detyruar,” tha Adler, koordinator i grupit global të majtë “Progressive International.”
Vendi ka përjetuar shtatë ndërprerje të energjisë elektrike në mbarë vendin që nga viti 2024, dy prej të cilave vetëm këtë javë, për shkak të centraleve termike të vjetra dhe mungesës së naftës.
Situata është përkeqësuar që kur Trump urdhëroi një operacion ushtarak për të kapur aleatin kryesor rajonal të Kubës, liderin socialist të Venezuelës, Nicolas Maduro, në janar, duke privuar ishullin nga furnizuesi i tij kryesor i naftës.
