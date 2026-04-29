Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm pas lajmit se Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një bllokadë të gjatë ndaj Iranit.
Kështu, nafta e papërpunuar u rrit në 115 dollarë për fuçi ditën e mërkurë, pasi tregjet financiare u mbyllën në kuotën 110 dollarë mbrëmjen e së martës.
Ishte gazeta “Wall Street Journal” që raportoi se presidenti amerikan ka udhëzuar këshilltarët e tij që të bëhen gati për të zgjatur bllokadën e porteve iraniane, me qëllim gjunjëzimin ekonomik të vendit.
Nga ana e saj, Republika Islamike tha se do të vazhdojë të çorodisë trafikun në Ngushticën e Hormuzit si përgjigje ndaj veprimeve amerikane.
Çmimi i naftës ka pësuar lëkundje të forta që nga fillimi i luftës, me kalimin detar që është i mbyllur prej javësh për shkak të konfliktit.
Vetë Teherani ka kufizuar ndjeshëm lundrimin në ngushticë, ku kalon një e pesta e naftës globale dhe gazit natyral të lëngshëm.
Më herët gjatë muajit, regjimi iranian paralajmëroi se çdo mjet që i afrohet kalimit do të vihej në shënjestër të marinës së Gardës Revolucionare.
Më pas Shtetet e Bashkuara njoftuan se forcat e saj do të sekuestronin ose kthenin mbrapsht anijet që udhëtonin nga dhe drejt porteve iraniane.
Për shkak të situatës, Banka Botërore paralajmëroi të martën se parashikon që brenda vitit çmimet e energjisë të rriten me 24 për qind, në nivelin më të lartë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, mbi 4 vjet më parë.
