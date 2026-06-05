Eksportet e naftës bruto të Iranit ranë në nivelin e tyre më të ulët në të paktën gjashtë vjet në maj, ndërsa bllokada detare e Shteteve të Bashkuara shtrëngon burimin më të rëndësishëm të të ardhurave të Teheranit mes armëpushimit të brishtë midis dy kombeve, shkruan A2CNN.
Bllokada ndaj porteve të Iranit, të cilën Uashingtoni e nisi më 13 prill, është pjesë e përpjekjeve të Presidentit Donald Trump për të ushtruar presion mbi Iranin që të bjerë dakord me kushtet e tij për një marrëveshje paqeje. Teherani e ka dënuar këtë veprim si të paligjshëm dhe e ka përshkruar konfiskimin e anijeve nga SHBA-të rreth porteve të tij si një “akt piraterie”.
Veprimi i SHBA-ve erdhi pasi Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit për anijet nga shumica e vendeve pas fillimit të sulmeve SHBA-Izrael më 28 shkurt. Rruga e ngushtë ujore është rruga kryesore e Gjirit drejt oqeanit të hapur dhe normalisht transporton rreth 20 përqind të furnizimeve botërore me naftë dhe gaz.
Ndërprerja bëri që çmimet globale të energjisë të rriteshin ndjeshëm dhe uli ndjeshëm eksportet nga prodhuesit kryesorë të Gjirit, përfshirë Arabinë Saudite, Kuvajtin, Irakun dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Megjithatë, gjatë asaj periudhe, Irani ishte kryesisht në gjendje të vazhdonte eksportimin e naftës së vet. Me më pak konkurrentë në gjendje të lëviznin ngarkesa përmes ngushticës, eksportet iraniane mbetën të forta deri në mars dhe një pjesë të prillit, ndërsa çmimet më të larta të naftës rritën të ardhurat.
Të dhënat e reja tregojnë se kjo ka ndryshuar që kur SHBA-të filluan bllokadën detare të porteve iraniane.
Eksportet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit përbëjnë rreth 80 përqind të totalit të eksporteve iraniane. Të dhënat më të fundit të transportit detar sugjerojnë se bllokada ka ulur ndjeshëm sasinë e naftës bruto që Irani mund të shesë jashtë vendit, veçanërisht Kinës, klientes së saj më të madhe.
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