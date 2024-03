Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë kanë ngritur një pikë kontrolli në zonën e Skelës në Vlorë.

FNSH dhe Operacionalja e Vlorës po ushtrojnë kontrolle të gjitha mjetet e shtrenjta, apo dhe ato me xhama të zinj, për persona të shpallur në kërkim dhe për ata me rrezikshmëri që qarkullojnë me armë zjarri me vete.