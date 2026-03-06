Prania ushtarake po rritet në Mesdheun lindor pas sulmit në Akrotiri mes frikës për rritjen e sulmeve të reja me drone. Pamja përreth Qipros po ndryshon dita-ditës, pasi lëvizjet evropiane dhe britanike tani po marrin një karakter thjesht operacional.
Që nga pasditja e sotme, dy helikopterë Wildcat ndodhen në Bazën Britanike të Akrotirit, me misionin e kundërshtimit të avionëve pa pilot, ndërsa është konfirmuar edhe mbërritja e pritur e fregatës italiane Federico Martinengo në zone.
Këto janë dy lëvizje që tregojnë se, pas asaj që parapriu në Akrotiri, blindazhet ushtarake të rajonit po forcohen në praktikë dhe jo vetëm me fjalë.
Qipro mund të mos jetë e përfshirë në operacione ofensive, por tani është në qendër të një rrjeti të shtuar mbrojtjeje dhe mbikëqyrjeje.
