Gjykata ka vendosur që të ekstradojë drejt Italisë Bujar Sejdinajn, shqiptarin e njohur si “xhaxhai” dhe që dyshohet se është pjesëtar i “Ndraghetas”, raporton News24, ndërkohë që pritet që ai të apelojë vendimin për 10 ditë.

Bujar Sejdinaj, njihet si përfaqësuesi i Ndranghetas në Shqipëri dhe në zonën e Ballkanit, e në veçanti përfaqësuesi i familjes mafioze “Belloço”.

Shpeshherë Antimafia Italiane ka dhënë alarmin për bashkëpunimin e ngushtë që aleanca e Ndragetës ka me krimin shqiptar, në trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht kokainë dhe kanabis sativa.

I ashtuquajturi “Xhaxhai”, ka organizuar blerjen e rreth 20 kg kokainë. Në vitin 2019, shtetasi Alesandro Fonti anëtar i familjes mafioze Ndrina Belloco ka ardhur në Shqipëri për të takuar dy bashkëpunëtorët, Cekini dhe Sejdinaj. Në këtë takim Ardjan Cekini ka ndërmjetësuar për udhëtimin e mëtejshëm të “Xhaxhait” drejt Italisë.

Trafikoi kokainë nga Amerika Latine në Itali

Mësohet se 61-vjeçari Bujar Sejdinaj është me origjinë nga fshati Ostren i Vogël i Peshkopisë, por banues në Tiranë. Ai u arrestua ditën e djeshme nga Policia e Shtetit, si pjesë e një rrjeti të mirorganizuar që trafikonte kokainë nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Italisë dhe mandej në vendet e Gadishullit Ballkanik, përfshirë dhe Shqipërinë. Sipas Policisë shqiptare, Bujar Sejdinaj, i cili ishte “Ambasadori” i “Ndragheta”-s në Ballkan, së bashku me një shtetas tjetër Shqiptar nga Elbasani, i quajtur Ardian Çekini, dyshohet se kanë marrë pjesë në blerjen e rreth 20 kg kokainë në Spanjë. Ndërkohë, ky operacion ka nisur nga autoritetet italiane që nga viti 2007, duke sjellë edhe sekuestrimin e një sasie prej 400 kilogramësh kokainë. Këtë operacion ata e kanë kryer dhe me persona të tjerë me shtetësi italiane, që besohet se janë pjesë e klanit mafioz “Ndragheta” në Itali.

g.kosovari