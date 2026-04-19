Miratohen rregulla të reja raportimi që përcaktojnë detyrime dhe procedura strikte për Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Dokumenti i miratuar tashmë në qeveri thekson detyrimin e Kadastrës për të raportuar pranë Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) lëvizjet e dyshimta ose me vlera të larta në tregun e pasurive të paluajtshme.
Dy formatet kryesore të raportimit
Të gjitha raportimet do të kryhen ekskluzivisht në rrugë elektronike, të ndara në dy kategori kryesore.
Kadastra është e detyruar të raportojë brenda 72 orëve çdo kontratë për tjetërsimin e pronës që ka një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6,000,000 lekë (rreth 60 mijë euro) ose kundërvlerën e saj në monedha të huaja.
Nëse punonjësit e Kadastrës vënë re të dhëna apo informacione që ngrenë dyshime për pastrim parash, ata duhet ta raportojnë menjëherë këtë fakt tek AIF (maksimumi brenda 72 orëve), pavarësisht vlerës së transaksionit.
Detyrimet e brendshme të kadastrës
Për të garantuar zbatimin e këtij rrjeti monitorimi, Drejtori i Përgjithshëm i ASHK-së ngarkohet me detyra specifike që të caktojë një person kontakti qendror me Agjencinë e Inteligjencës Financiare.
Ai duhet të emërojë persona përgjegjës në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në çdo Drejtori Vendore, ku punonjësit mund të raportojnë dyshimet e tyre.
“Të organizojë trajnime periodike për stafin lidhur me tipologjitë e pastrimit të parave. Të dorëzojë një raport vjetor mbi procesin e monitorimit dhe numrin e rasteve të dyshimta të identifikuara.”, thuhet në vendim.
Rregulli i rreptë i konfidencialitetit
Një nga pikat më thelbësore të vendimit është ruajtja e sekretit. Personave përgjegjës dhe çdo punonjësi të Kadastrës u ndalohet rreptësisht të informojnë qytetarët (blerës, shitës apo palë të treta) se transaksioni i tyre po raportohet apo po hetohet nga autoritetet.
Afatet e bashkëpunimit dhe hetimet urgjente
Për të mos penguar hetimet financiare, vendimi ka përcaktuar afate të qarta për kthimin e përgjigjeve nga ana e Kadastrës.
Kadastra duhet të kthejë përgjigje brenda 10 ditëve kalendarike për çdo kërkesë informacioni nga AIF.
Kur Agjencia e Inteligjencës Financiare bllokon një transaksion për 72 orë ose ka dyshime të forta, Kadastra duhet të vërë në dispozicion dokumentacionin brenda 48 orëve.
Akses i drejtpërdrejtë për Inteligjencën Financiare
Për të lehtësuar procedurat dhe gjurmimin on-line të pronave, Kadastra do t’i ofrojë Agjencisë së Inteligjencës Financiare akses të drejtpërdrejtë në bazën e saj të të dhënave, duke zbatuar rregullat dhe tarifat e shërbimeve digjitale në fuqi.
Ky vendim shfuqizon menjëherë udhëzimin e vjetër të vitit 2009 që rregullonte raportimet mes ALUIZNI/ZRPP dhe autoriteteve parandaluese.
