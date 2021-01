Duke komentuar koncesionet, ministrja Anila Denaj tha mbrëmjen e së premtes se ato do të negociohen në rastet e një skenari negativ për ekonominë.

Në studion e emisionit “Java në RTSH’, Denaj foli edhe për financimin e dozave të vaksinave, të porositura nga qeveria. Sa i përket borxhit publik, ministrja u shpreh në panelin me analistët Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli se një nga skenarët është zgjerimi i tij deri në 80.5%.

“Ne nuk po diskutojmë faktin që PPP aktuale erdhën sot. Ato kanë qenë dhe nëse jemi në një skenar negativ për ekonominë sigurisht që do t’i negociojmë. Për kushtet si Shqipëria kur u godit nga tërmeti apo pandemia, zgjerim i borxhit mendohet deri në 80.5%. Ndërsa për vaksinat, ju siguroj se ekziston mbështetja e plotë buxhetore sipas planifikimit. Nëse do të ketë nevojë madje, nga buxheti i PPP do ta alokojmë për vaksinimin. Por gjithmonë në rast nevoje dhe duke e rishikuar buxhetin“, tha ministrja Denaj për ‘Java në RTSH’.

