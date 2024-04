Numrat që blihen në tregun e zi pa një kartë identifikimi dhe që nuk rezulton në emër të askujt është një fenomen, që, edhe pse është i paligjshëm, vijon të bëhet hapur.

Këto numra në të shumtën e rasteve përdoren nga krimi, ku përmes tyre mund të shkarkosh aplikacione të ndryshme për t’u përdorur me internet. Këto numra nuk përgjohen duke u preferuar nga krimi që te bisedat mes bandave, kërcënimet e deri tek shpërthimi i tritoleve me celularë.

Një investigim të tillë bëri edhe “Jetë Shqiptare” në RTSH, ku gazetarja Lusi Përgjegji shkoi për të blerë një numër të tillë te zona e dollarit.

Ajo tha se numri i u ble me lehtësi dhe se personat që i shesin, edhe pse në shkelje të plotë ligjore, nuk kamuflohen, por i shesin lirisht.

“Është lehtësisht i gjindshëm një numër në zonën e dollarit, apo te 9-katëshet ku shesin karat e telefonit. Ata mbajnë në dorë kartat e telefoni dhe identifikohen lehtësisht, nuk kamuflohen. Nuk kërkojnë informacion, por të japin sigurinë se karta nuk është i regjistruar në emrin e një personi tjetër si për numrat shqiptarë dhe ata jashtë. Ti me një ID mund të blesh deri në 20 karta pranë një kompanie telefonike dhe shpesh përdoren edhe dokumente false për të marrë numrat jashtë vendit por edhe këtu te ne. Implikimi ndodh jo vetëm se shkelin ligjin duke i shitur në atë formë, por edhe mënyrën se si i marrin nga kompanitë shkelin ligjin. Numri që bleva unë e futa kartën SIM në telefon dhe më erdhën dy mesazhe që më tregonin informacion për kartën time dhe tarifat që duhet të paguaja,” tha Përgjegji.

Investigimi i Jetë Shqiptare:

Gazetarja: Si kalove ca numrash janë?

Shitësi: 20 mijë lekë të vjetra secili dhe shqiptari edhe anglezi një çmim kanë

Gazetarja: Janë të regjistruar?

Shitësi: Po janë të regjistruar

Gazetarja: Me jep një numër anglez

Shitësi: Po

Gazetarja: E kanë të shkruajtur numrin, si e gjej unë çfarë numri kam?

Shitësi: Te vjen direkt sapo fut kartën te vjen mesazhi. Si të vij mesazhi shkarkon WhatsApp apo ca do të përdorësh dhe e përdor me internet. Për ta rimbushur pastaj me PayPal me bankë po lë gjurmë.

Gazetarja: E dua vetëm për internet

Shitësi: Do dhe një numër shqiptar?

Gazetarja: Me duhet vetëm një numër i huaj. Shqiptarë çfarë numrash keni?

Shitësi: … të gjithë i kemi, çfarë të duash

