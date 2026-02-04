Uashingtoni mund të vendosë sanksione ndaj Algjerisë për shkak të blerjes së avionëve luftarakë rusë. Lajmin e zbuloi Robert Palladino, drejtori i Zyrës së Çështjeve të Lindjes së Afërt në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, para Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit amerikan, si përgjigje ndaj një pyetjeje mbi këtë çështje.
“Ne gjithashtu kemi parë këto raporte mediatike, dhe ato janë shqetësuese.Departamenti i Shtetit është i vendosur të zbatojë ligjin për të kundërshtuar armiqtë e Amerikës përmes sanksioneve, dhe transaksionet e llojit që përshkruat mund të çojnë në aktivizimin e këtyre masave,” shtoi ai, sipas Le Matin D’Algerie.
Palladino theksoi se një diskutim më i thelluar mund të zhvillohet pas dyerve të mbyllura me anëtarët e Senatit.
Ai gjithashtu iu përgjigj një pyetjeje mbi përpjekjet e administratës amerikane për të bindur Algjerinë që të mos blejë pajisje ushtarake të prodhuara në Rusi.
“Ne punojmë ngushtë me qeverinë algjeriane në çështje ku gjejmë pikë të përbashkët. Sigurisht, nuk pajtohemi për shumë çështje, dhe kjo është një shembull i një fushe ku Shtetet e Bashkuara do të përballen me një sfidë. Ne përdorim ndikimin që kemi, shpesh jashtë vëmendjes publike, për të avancuar interesat tona dhe për të ndalur sjellje të papranueshme,” shtoi ai.
Në shkurt të vitit 2025, Algjeria njoftoi se do të marrë avionët luftarakë rusë Su-57 të gjeneratës së pestë, duke u bërë vendi i parë i huaj që fiton këtë lloj avioni të avancuar ushtarak. Në atë kohë, gjithashtu u raportua se pilotët algjerianë po stërviteshin në Rusi mbi këta avionë.
