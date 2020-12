Ish deputeti i Partisë Socialiste Namik Dokle në Facebook, ka treguar një rast që i ka ndodhur personalisht gjatë kohës që po bënte pazar.

Dokle tregon se ndërkohë që ishte duke bërë pazar në një dyqan, një zonjë i dha telefonin një blerësi t’i lexonte një mesazh pasi kishte probleme me shikimin.

Mesazhi ishte konfirmimi pozitiv i testit të COVID-19, që i përkiste zonjës në fjalë.

Postimi i plotë

Çfarë t’u thuash njerëzve të tillë?

Shkon tjetri te bleje ca fruta dhe perime. Gjen aty edhe bleres te tjere.

Njeres prej tyre i tringellin celulari. Ajo ia jep bleresit qe ka me afer dhe

i thote: Me erdhi nje mesazh, ma lexo se nuk e shoh mire, – dhe ia leshon

celularin ne dore. Dhe ai lexon: Ne baze te analizes qe keni bere , rezultoni

pozitiv me covid-19!

Cfare t’u thuash njerezve te tille?!