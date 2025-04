Ministri i Ekonomisë, Blendi Gonxhja ishte i ftuar në emisionin Debat në A2 CNN ku foli rreth përgatitjeve të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit dhe objektivat e saj gjatë këtij procesi.

Teksa, shpjegoi se fryma në terren karshi mazhorancës është pozitive dhe e shëndetshme, Gonxhja u shpreh se në çdo qark PS do të synojë maksimumin e mandateve, duke bërë dhe një parashikim për kryeqytetin.

“Këto janë zgjedhje komplekse dhe duhet të përballemi, kërkon shumë solidaritet. Ky është një motivim i shtuar dhe përqendrim tek ato që ne i detyrohemi qytetarëve. Tirana ka një rëndësi thelbësore. Ne do të marrim maksimumin e mandateve në Tiranë, 19, 20 do të mundohemi dhe më shumë. Diaspora do të jetë risi. Ne do të mundohemi deri në fund.

Dialogu që zhvillojmë është i shëndetshëm, rezultativ, kemi gjithçka mundemi, kemi 37 kandidatët të listës së hapur që ndihmon që komunikimi të jetë me të gjithë njerëzit në çdo lagje, komunitet. Nuk mungon eksperienca, energjia, motivimi”, tha mes të tjerash Gonxhja.