Ministrja e Bujqësisë Anila Denaj ka uruar të gjithë shqiptarët për festën e 14 Marsit. Denaj deklaron se cilësia e produkteve shqiptare është rritur dhe në këtë kuadër ajo shprehet se tregjet e krijuara me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe ato ndërkombëtare do të jenë një akses edhe për turistët e huaj.

Në lidhje me këta ta fundit, ministrja theksoi se pretendohet që në fund të 2024-ës, shifra e vizitorëve në Shqipëri të kapë shifrën e 14 milionëshit.

“Gëzuar këtë ditë të bekuar të verës. Ardhtë i mbarë dhe me bereqet. Është ditë shumë e bukur, plot me aktivitete. Ministria e Bujqësisë përfaqësohet me qendrat e saj të cilat realizojnë paralelisht produkte bujqësore dhe jemi këtu për ti tregtuar dhe t’i bëjmë shqiptarët të blejnë shqip.

Jam krenare që ky ndërgjegjësim është rritur falë dhe cilësisë së produkteve shqiptare të cilat sot kanë çarë tregjet ndërkombëtare dhe po konkurrojnë gjerësisht në vendin tonë.

Shumë mbarësi të gjithëve që punojnë dhe lidhen në një zinxhir vlerash, produktesh dhe ekonomie shkalle.

Sa i takon aktiviteteve, duhet të zhvillohen përtej ditës së verës. Duhet të jemi gjithmonë me të gjithë konsumatorët, fermerët, blegtorët për të mundësuar një shitje në tregjet tona, qoftë ato të krijuara me mbështetjen e qeverisë ashtu edhe me partnerët ndërkombëtarë që jo pak kanë krijuar tregje në gjithë Shqipërinë dhe do jenë aksese dhe për turistët e këtij viti që besoj 14 milionëshin e kapim pa frikë”, u shpreh Denaj.