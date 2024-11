Shitjet e të Premtes së Zezë janë tashmë në lulëzim të plotë dhe mund të jetë e lehtë të përfshiheni në furinë e blerjeve dhe të zbrazeni nga xhepi – në vend që të bëni një ujdi.

Shumica dërrmuese e ofertave të së Premtes së Zezë janë më të lira ose me të njëjtin çmim në periudha të tjera të vitit, ka paralajmëruar grupi i konsumatorëve. Disa ekspertë ndajnë këshilla se si të blini nëtë Premten e Zezë pa u zbrazur portofolin.

Bëni një listë dhe përmbajuni asaj

“Bëni një marrëveshje vetëm nëse produkti është diçka që vërtet e dëshironit ose ju nevojitet përpara se të shihni zbritjen,” thotë Sarah Johnson, drejtore e konsulencës së mallrave Flourish Retail.

Ajo rekomandon të bëni një listë dhe buxhet që t’i përmbaheni, në mënyrë që të shmangni blerjet impulsive.

“Bëni që ofertat të funksionojnë për ju duke e përdorur të Premten e Zezë për të kursyer për produktet që tashmë keni planifikuar t’i blini,” thotë ajo.

“Nëse i përmbaheni listës suaj dhe qëndroni brenda buxhetit tuaj, do të maksimizoni kursimet tuaja pa shpenzime të panevojshme.”

Krahasoni çmimet historike

“Kur kërkon të bësh një blerje, ia vlen të krahasosh çmimin në shumë shitës me pakicë,” thotë Harry Rose, redaktor i revistës Who?

Ai rekomandon gjithashtu përdorimin e faqeve të internetit që ju lejojnë të kontrolloni historinë e çmimeve të një produkti gjatë 12 muajve të mëparshëm.

“Në këtë mënyrë ju do të dini shumë kur të shihni një produkt,” tha ai.

Revista hetoi marrëveshjet për 227 produkte në tetë nga shitësit më të mëdhenj të shtëpive dhe teknologjisë në Mbretërinë e Bashkuar në “dyjavëshin” e së Premtes së Zezë të vitit të kaluar midis 20 nëntorit dhe 1 dhjetorit.

Hulumtimi i tij sugjeroi se nëntë në 10 nga marrëveshjet e analizuara ishin me të njëjtin çmim ose më të lira në periudha të tjera të vitit.

Rose tha se nuk duhet të ndiheni të “presionuar për të bërë blerjet e së Premtes së Zezë pasi ato marrëveshje zakonisht përsëriten – nëse nuk zgjidhen – në periudha të tjera të vitit”.

Kërkoni për të dorës së dytë

Ndikuesi Vivien Tang thotë se është e lehtë të gjesh artikuj të rinj në faqet e rishitjes

Nëse vëreni diçka që dëshironi të blini në shitjen e të Premtes së Zezë, kërkoni për atë në një platformë të dorës së dytë ku mund ta gjeni edhe më lirë, thotë ndikuesi i rishitjes, Jess.

Shumë platforma rishitjeje ju japin mundësinë për të ofruar një çmim që përputhet me buxhetin tuaj, tha ajo.

“Nëse bëni një ofertë dhe është e arsyeshme, shumica e shitësve do ta pranojnë,” tha ajo. “Pra, jo vetëm që ka të ngjarë të merrni një marrëveshje të mirë në radhë të parë sepse nuk është e re nga një dyqan, por mund të ofroni një çmim më të ulët.”

Ndikuesja e veshjeve të cilësisë së mirë Vivien Tang gjithashtu blen dhe shet në faqet e internetit të rishitjes.

“Unë mendoj se është shumë e lehtë të gjesh artikuj pothuajse të rinj ose krejt të rinj në platformat e përdorura,” tha ajo. “Opsioni i kushtit në listime tani është i detyrueshëm, kështu që e bën më të lehtë filtrimin për artikujt më të rinj.”

Nëse po përdorni shitjet e së Premtes së Zezë për të blerë dhurata për Krishtlindje, nuk duhet të përjashtoni blerjen e dorës së dytë, sipas një raporti të ri.

Rreth 63% e njerëzve do të ishin të kënaqur të merrnin dhurata të dorës së dytë të Krishtlindjeve dhe një tjetër 26% u ndje neutral në lidhje me idenë, sipas një sondazhi nga konsulenca kërkimore Retail Economics për tregun e dorës së dytë Vinted.

Kujdes nga borxhi

Shumë njerëz do të përdorin një kartë krediti, ose mund të zhyten në mbitërheqjen e tyre, kur blejnë ato që i konsiderojnë artikuj të volitshëm të së Premtes së Zezë.

Por nëse përfundoni duke paguar interesa, kjo mund të tejkalojë çdo kursim të bërë në promovimin e të Premtes së Zezë.

Përdorimi i një karte krediti tipike për të bërë një blerje 300 £, më pas kthimi me 20 £ në muaj do të merrte më shumë se një vit për t’u shlyer dhe do të thotë që duhet të paguani 55 £ interes, sipas shërbimit të informacionit financiar Moneyfacts.

Përdorimi i një mbitërheqjeje zakonisht do të çonte në një faturë interesi edhe më të madhe. Një kartë krediti ofron më shumë mbrojtje kur blini diçka mbi 100 £, kështu që ka më shumë mundësi për rimbursim nëse diçka shkon keq.

Ekspertët financiarë thonë se pagimi i menjëhershëm i një karte krediti, ndoshta nga kursimet, përpara se të grumbullohet ndonjë interes, është alternativa më e sigurt.

Kontrolloni për mashtrime

Kriminelët përdorin zhurmën rreth së Premtes së Zezë në përpjekje për të vjedhur nga blerësit në internet.

Mashtrimet me blerje janë kur dikush mashtrohet të dërgojë para përmes një transferte bankare për të blerë diçka – shpesh e reklamuar në internet ose përmes mediave sociale – që nuk ekziston.

Numri i mashtrimeve të blerjeve u rrit me 29% rreth së Premtes së Zezë dhe të Hënës Kibernetike vitin e kaluar, sipas analizës nga Lloyds Bank.

Drejtoresha e parandalimit të mashtrimit të bankës, Liz Ziegler, tha: “Kur bëni blerje në internet, mënyra më e mirë për të qëndruar i sigurt është të blini nga një shitës me pakicë e i besueshëm dhe të paguani gjithmonë me kartë për mbrojtjen më të madhe. Nëse nuk jeni në gjendje t’i bëni ato gjëra, duhet të jetë një flamur i madh i kuq se do të mashtroheni.”

Duhet të jeni të kujdesshëm ndaj faqeve të rreme të internetit dhe të kontrolloni se adresa e internetit i përket markës zyrtare përpara se të vendosni ndonjë informacion financiar ose personal, sipas revistës ‘Who?’.

Kujdes nga postimet nga një llogari e sapokrijuar e mediave sociale, ose lidhjet me një faqe interneti të krijuar së fundmi. Ju mund të përdorni kontrolluesit e verifikuar të domenit për të konfirmuar se kur është krijuar një faqe internet.

Revista paralajmëroi kundër blerjes me çmime “shumë të mira për të qenë të vërteta”, sepse nëse diçka duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ka të ngjarë të jetë mashtrim.

/a.r