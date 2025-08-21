Gazetarja Anila Hoxha nuk beson se kreu i Byrosë Kombëtare të Hetimit do të arrijë të zgjidhet brenda muajit gusht. Hoxha rendit arsyet se përse u krijua kjo vonesë dhe thotë se me gjasë, zgjedhja e kreut të ri të BKH-së do e gjejë SPAK-un pa Altin Dumanin në krye, pasi i mbaron mandati.
“Në mes të këtyre procedurave që po ndodhin paralelisht, nuk është cudi që me ikjen e Dumanit i cili nga dhjetori kthehet në prokuror të thjeshtë në SPAK, të lërë pas një drejtor BKH që ose do ketë fatin e gruas së parë në krye të FBI shqiptare duke u anashkaluar nga SPAK”, shkruan gazetarja Hoxha.
Prapë për Byronë Kombëtare të Hetimit
Shanset për ta zgjedhur drejtorin e ri të BKH brenda 31 gushtit janë zero. Sepse Komisioni i Posacëm i Verifikimit të Posacëm të Figurës dhe Pasurisë nuk ka nisur ende kontrollin e shtatë kandidatëve që do të thotë ende nuk jane shkresat drejt shërbimit sekret dh e institucioneve të tjera të ngarkuara me ligj, që do të kthejnë përgjigjje për figurën e garuesve. Dhe për të kontrolluar pasuritë e tyre bazuar mbi deklaratat që Gledis Nano, Gentian Ndoj, Elton Kërluku,Andi Pogace,Gentian Shehu, Artur Beu, Joni Keta i kanë dorëzuar pranë ILDKPI.
Nga pëfundimi i testeve ( datë 28 korrik) me një komision të posacëm ( tre prokurorë që udhëhoqën këtë gare) , tashmë komisioni i dytë duhet të kryejë vlerësimet . Në përmbajtje të tij jane një gjyqtar antikorrupsion, dy prokurorë të SPAK, dhe dy hetues të BKH , njëri sic përmend ligji vjen nga seksioni financiar dhe ai ishte Z.Elton Kërluku. Por hetuesi rezulton të ketë dhënë dorëheqjen nga komisioni i kontrollit , mbasi si një pretendent për drejtimin e BKH nuk mund të kontrolloje veten dhe 6 konkurrentët e tjerë.
Megjithatë nuk ishte kjo arsyeja se përse BKH do ta ketë shefin e ri me vonesë. I gjithë ingranazhi reagoi përgjumësh për të treguar ( mbase) se edhe nëse ngrihen institucione të reja sic u pagëzua BKH si FBI shqiptare, është e vështirë të kultivosh një mendësi të re me rregulla që nuk e tejkalojnë ligjin.
Ishte reagimi i vonuar i KLP në ngërcin Hajnaj dhe beteja që ajo pati prej muajit dhjetor 2024 në një letërkëmbim të gjatë që ekspozoi krizën e komunikimit brenda strukturës së posacme.
Po ashtu gara u cel me vonesë, por edhe kur u mbyll zyrtatisht afati për dorëzimin e dokimentave, u shty me kohë shtesë të pajustifikuar dhe përtej protokollit
Sikur të mos mjaftonte kjo , u tha se për shkaqe preferenciale të ndonjë garuesi, një debat mes tre prokurorëve të SPAK pjesë e komisionit të parë ishte mbyllur me përplasje dyersh.
Komisioni i dytë i kryesuar nga z.Eneid Nakuci përpara se të largohet me pushime mundi të mbajë vetëm një mbledhje në fund të korrikut , gjatë kohës kur shkresat nuk ishin ende gati. Ndaj u dha dhe një kojë tjetër shtesë.
Për drejtorin e ri që qartësisht do vonohet, dhe kjo nuk është një vonesë pesë minutëshe autobuzi, në datë 6 gusht SPAK më dha këtë përgjigje:
” Procesi i përzgjedhjes së Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) është në fazën e verifikimit të figurës dhe deklarimit të pasurisë, në përputhje me nenin 6 të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Pas këtij procesi, Komisioni i Përzgjedhjes përcakton kandidatin më të mirë, i cili do t’i nënshtrohet një programi trajnimi. Pas përfundimit të tij, emri kandidatit të përzgjedhur i dërgohet për miratim Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP).”
Pra kur komisioni i dytë të përfundojë kontrollin, do ja kaloje komisionit të parë të përzgjedhjes ( 3 prokurorëve Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra) që pa i paragjykuar do gjejë më të mirin.
Kohë do i duhet dhe KLP të mendohet , por jo gjatë nëse të preferuarit mbeten të preferuar
Sidoqoftë . Derisa kjo të ndodhë , zgjidhjet se nga kush do te drejtohet BKH do të jenë sipas inercisë së ligjit.
E dyta , KLP e presin dy mbledhje , asnjëra për të shpallur drejtorin e ri të BKH
Njëra do jetë me rend dite : përfundimin e mandatit pesë vjecar të znj Hajnaj që me gjasë duhet të ndodhë brenda datës 1 shtator.
Dhe mbledhja tjetër, në datë 15 shtator për celjen e garës për drejtuesin e ri të SPAK , duke qenë se z. Altin Dumani i përfundon mandati i kryeprokurorit të posacëm në muajin dhjetor.
Në mes të këtyre procedurave që po ndodhin paralelisht , nuk është cudi që me ikjen e Dumanit i cili nga dhjetori kthehet në prokuror të thjeshtë në SPAK, të lërë pas një drejtor BKH që ose do ketë fatin e gruas së parë në krye të FBI shqiptare duke u anashkaluar nga SPAK. Që do të thotë edhe drejtori i ri i BKH do jetë në luftë me drejtuesin e ri të SPAK. Ose do jetë po aq i fuqishëm.
