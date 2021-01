Nga 1 janari 7600 biznese të cilat kanë marërdhënie financiare me institucionet puvlike kanë nisur të aplikojnë faturën elektronike përmes një softëeri të posaçëm, dhe jo me letër apo kasë fiskale. Procesi i njohur si fiskalizimi do të aplikohet edhe për bizneset e tjera në mënyrë graduale, në korrik dhe shtator. Por këta të fundit kërkojën shtyrje të afatit.

Arben Shkodra nga Shoqata e Prodhuesve, i ftuar në emisionin Përballë të gazetarit Lutfi Dervishi kërkoi si afat të ri 1janarin e vitit të ardhshëm.

“Kemi kulturë shumë të ulët fiskale dhe duke patur këtë kulturë të ulët fiskale i gjithë ky system digjital mund të krijojë pështjellime. Më e mira e mundshme, po e bëjmë si kërkesë të re për administratën tatimore dhe ministrinë e financave është që për grupin e 1 korrikut dhe 1 shtatorit të ketë një shtyrje të afatit për 1 janar. Për të kuptuar se si do reagojnë edhe sistemi fiscal I riu me fiskalizimin e grupit të parë. Kush janë problematikat që do hasin ato dhe ndoshta nëse do të kemi nevojë për të ndryshuar ligjin, të kemi kohën e mjatueshme për ti riparuar.” – tha Shkodra në Përballë.

Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj tha se nuk e sheh të nevojshme shtyrjen e afatit, por e la të hapur këtë mundësi vetëm për shkak të pandemisë.

“Unë mendoj që ligji është I mirëmenduar, vërtetë koha e konsutimit publik nuk ishte shumë e gjatë megjithatë ne arritëm që të kryejmë tavolina të rrumbullakta me grupet e biznesit dhe morem paarsysh një numër të madh komentesh. Nuk mendoj që do të ketë nevojë për ndryshime ligjore përvec faktit që përmendi zoti Shkodra nëse do të ketë nevojë për një shtyrje të mëtejshme që unë në fakt nuk do e lidhja më shumë me mospërgatitjen e biznesit se sa me pasigurinë që vjen nga pandemia.”- tha Ibrahimaj në Përballë.