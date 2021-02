Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, (OSHEE) njofton se rrjeti i tensionit të mesëm 20kV, që furnizon një pjesë të Unazë së RE dhe një pjesë te ish- Fushes se Aviacionit është dëmtuar.

Ky rrjet është dëmtuar nga punimet për ndërtimin e Unazës së Madhe nga një subjet privat. Më tej në njoftim thuhet se brigadat e OSSH janë në terren duke punuar për rikthimin e energjisë elektrike.

Njoftimi i plotë:

